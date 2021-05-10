"Ювентус" можуть виключити з "Серії А" через Суперлігу
"Ювентус "можуть не допустити до наступного сезону "Серії А". За словами президента Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна, такі санкції можуть вжити щодо туринців, якщо вони не вийдуть з Суперліги.
Про це повідомляє Sky Sports.
"Правила зрозумілі. Якщо "Ювентус" все ще буде входити в Суперлігу перед новим сезоном, він не зможе брати участь в "Серії А". Буде шкода вболівальників, але правила є правила, і вони застосовні до всіх. Я сподіваюся, що це перетягування кантів скоро завершиться", - сказав Гравіна.
Нагадаємо, у квітні в європейському футболі вибухнув серйозний скандал. 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проекту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і " Атлетіко".
В УЄФА засудили такі дії, заявивши, що учасники даного турніру можуть бути виключені з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.
У підсумку 9 з 12 клубів-засновників вийшли з Суперліги, уклавши угоди з УЄФА. Досі залишаються в проекті "Ювентус", "Реал" і " Барселона".
Раніше РБК-Україна писало, що "Ювентус" вперше за 10 років не став чемпіоном Італії. Чемпіонство в цьому сезоні виграв"Інтер".