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"Ювентус" можуть виключити з "Серії А" через Суперлігу

Новость на русском → Італія, Понеділок 10 травня 2021 18:13
"Ювентус" можуть виключити з "Серії А" через Суперлігу Фото: від "Ювентуса" вимагають вийти з Суперліги (juventus.com)
Автор: Ігор Литвиненко

"Ювентус "можуть не допустити до наступного сезону "Серії А". За словами президента Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна, такі санкції можуть вжити щодо туринців, якщо вони не вийдуть з Суперліги.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Правила зрозумілі. Якщо "Ювентус" все ще буде входити в Суперлігу перед новим сезоном, він не зможе брати участь в "Серії А". Буде шкода вболівальників, але правила є правила, і вони застосовні до всіх. Я сподіваюся, що це перетягування кантів скоро завершиться", - сказав Гравіна.

Нагадаємо, у квітні в європейському футболі вибухнув серйозний скандал. 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проекту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал"і " Атлетіко".

В УЄФА засудили такі дії, заявивши, що учасники даного турніру можуть бути виключені з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.

У підсумку 9 з 12 клубів-засновників вийшли з Суперліги, уклавши угоди з УЄФА. Досі залишаються в проекті "Ювентус", "Реал" і " Барселона".

Раніше РБК-Україна писало, що "Ювентус" вперше за 10 років не став чемпіоном Італії. Чемпіонство в цьому сезоні виграв"Інтер".

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