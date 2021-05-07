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УЕФА передаст дело о не покинувших Суперлигу клубах в дисциплинарные органы

Новина українською → Ньон, Пятница 07 мая 2021 21:11
УЕФА передаст дело о не покинувших Суперлигу клубах в дисциплинарные органы Фото: логотип УЕФА (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит дело трех клубов, не покинувших проект новой европейской футбольной Суперлиги, в компетентные дисциплинарные органы организации. Остальные девять команд договорились с УЕФА относительно реинтеграции.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

"УЕФА зарезервировал за собой все права принимать любые меры, которые он сочтет необходимыми, против тех клубов, до сих пор отказавшихся выйти из так называемой Суперлиги. Дело будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы УЕФА", – говорится в сообщении.

Девять из двенадцати клубов - "Арсенал", "Милан", "Челси", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" - договорились с УЕФА по поводу реинтеграции. Они вновь присоединятся к Ассоциации европейских клубов и предпримут все шаги по выходу из Суперлиги.

Кроме того, эти клубы в “качестве жеста доброй воли” сделают пожертвование в 15 млн евро, а также согласятся на удержание 5% доходов, которые будут получены за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

Помимо этого, клубам грозят крупные штрафы, если захотят участвовать в несанкционированных турнирах - 100 млн евро. При нарушении любых других обязательств команды заплатят 50 млн евро.

Как ранее писало РБК-Украина, в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В УЕФА осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

В ночь на 21 апреля все шесть английских клубов объявили о выходе из Суперлиги. До этого в Англии проходили массовые протесты среди болельщиков клубов.

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