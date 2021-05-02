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Конец эпохи. "Ювентус" впервые с 2012 года не станет чемпионом Италии

Новина українською → Италия, Воскресенье 02 мая 2021 14:23
Конец эпохи. "Ювентус" впервые с 2012 года не станет чемпионом Италии Фото: Криштиану Роналду на фоне неудач туринцев может покинуть "Юве" по окончанию сезона (juventus.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Туринский "Ювентус" окончательно потерял шансы на чемпионство в нынешнем сезона итальянской "Серии А". До этого клуб из Турина становился чемпионом Италии девять лет подряд.

Об этом свидетельствует турнирная таблица "Серии А".

Все шансы на чемпионство "старая сеньора" потеряла после того, как вчера "Интер" одержал победу над "Кротоне" (2:0). Теперь миланский клуб имеет в своем активе 82 очка, что на 16 баллов больше чем у "Юве", у которого в запасе еще 5 игр.

Таким образом "бьянконери" впервые за последние 10 лет не станут чемпионами. Последний раз до начала гегемонии "Юве" чемпионом Италии становился "Милан" - в сезоне 2010/2011.

Отметим, по информации издания La Gazzetta dello Sport, по окончанию сезона "Ювентус" может покинуть главная звезда команды Криштиано Роналду. Одним из вариантов продолжения карьеры португальца называется возвращение в "Манчестер Юнайтед", где КриРо выступал с 2003 по 2009 года.

Также сообщалось, что по завершению сезона, независимо от результата, из клуба уйдет главный тренер Андреа Пирло.

Отметим, после 33 сыгранных матчей "Ювентус" занимает пятую строчку в "Серии А". В активе туринцев 66 очков. Сегодня "Юве" сыграет на выезде с "Удинезе".

Напомним, в этом сезоне "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей "Порту".

Также РБК-Украина писало, что ранее руководство "Юве" исключало уход Роналду из клуба этим летом.

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