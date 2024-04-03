UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Юсов: Україна веде оборонну війну, але це не означає дії лише на її території

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна веде оборонну війну, але це не означає що військові дії відбуватимуться лише на її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в коментарі "Радіо Свободі".

Як відзначив, представник ГУР, сьогодні в Росії не залишилось безпечних місць, окрім бункера російського диктатора Володимира Путіна, оскільки останній найбільше дбає саме про свою безпеку. 

"Росія сьогодні - держава-агресор, яка веде повномасштабну агресивну війну проти незалежної України. Україна захищає себе, веде оборонну війну, але оборонна війна не означає дії лише на території України. Це треба чітко розуміти і, власне, весь вільний світ, демократичний світ це чудово розуміє. Всіма силами і засобами, тобто так – і вода, і небо, і дії на суші, в глибокому тилу противника. Це оборонні дії з українського боку, і вони будуть продовжуватися", - розповів Юсов. 

Він зауважив, що події продовжують розгортатись, а також набирати системний характер й вплив: 

  • військовий - зриви постачання палива до окупаційного корпусу; 
  • економічний, який також пов'язаний з військовим, оскільки "нафтодолари" йдуть на фінансування геноцидної війни; 
  • інформаційно-політичний - коли в Росії стає дедалі зрозумілішим те, що Путін не просто не перемагає. 

"Більше того, він (Путін, - ред.)  все більше затягує саму територію РФ у війну, не контролює ситуацію, не може захистити", - додав Юсов. 

Атаки безпілотників по Росії

Нещодавно чотири регіони Росії були атаковані дронами, внаслідок чого пошкодження отримали багатоповерхівки, а також бізнес-центр. Зокрема в одному з приватних будинків сталась пожежа.

Зокрема в березні спалахнув НПЗ в Самарській області. Тоді ж очевидці також стверджували про атаку дрона.

Протягом поточного року проти російських НПЗ було здійснено 15 атак. Значних пошкоджень зазнали вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік.

Також вчора, 2 квітня, окрім НПЗ в Татарстані також постраждав й ворожий завод зі збірки "Шахедів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніГУРРосійська Федерація