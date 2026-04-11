UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Юсов про обмін полоненими: Україна планувала повернути більше, але РФ відмовилася

18:13 11.04.2026 Сб
2 хв
Які сподівання має Україна?
aimg Едуард Ткач
Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталй Носач, РБК-Україна)

Сьогодні у суботу, напередодні Великодня, Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими. Проте Київ планував повернули більшу кількість людей, але Росія від цього відмовилася.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов

Читайте також: Дехто був у полоні 10 років: Зеленський назвав кількість звільнених з РФ за чотири роки

Він зауважив, що попри відмову Київ сподівається, що обміни полоненими продовжаться і після Великодня.

"На жаль, ворог відкинув ці гуманітарні ініціативи України, до яких ми були готові, як і багато інших речей. Але робота продовжується. Ми можемо обережно говорити, що операція буде продовжена і ми зможемо сказати, що сьогодні був лише початок Великоднього обміну", - сказав Юсов.

Обмін полоненими

Нагадаємо, що 11 квітня, за день до Великодня, між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 175 українських захисників та 7 цивільних осіб.

За словами президента України Володимира Зеленського, серед тих, хто повернувся, є військові, які захищали країну на різних напрямках. Зокрема, у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Зеленський уточнив, що серед цих бійців є поранені. Більшість із тих, кого повернули сьогодні, перебували в полоні з 2022 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяОбмін полоненимиВійна в Україні