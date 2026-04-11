Юсов про обмін полоненими: Україна планувала повернути більше, але РФ відмовилася

Обмін полоненими

Нагадаємо, що 11 квітня, за день до Великодня, між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 175 українських захисників та 7 цивільних осіб.

За словами президента України Володимира Зеленського, серед тих, хто повернувся, є військові, які захищали країну на різних напрямках. Зокрема, у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Зеленський уточнив, що серед цих бійців є поранені. Більшість із тих, кого повернули сьогодні, перебували в полоні з 2022 року.