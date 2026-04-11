Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Юсов об обмене пленными: Украина планировала вернуть больше, но РФ отказалась

18:13 11.04.2026 Сб
2 мин
Какие надежды имеет Украина?
aimg Эдуард Ткач
Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня в субботу, накануне Пасхи, Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными. Однако Киев планировал вернули большее количество людей, но Россия от этого отказалась.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов

Он отметил, что несмотря на отказ Киев надеется, что обмены пленными продолжатся и после Пасхи.

"К сожалению, враг отверг эти гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы, как и многие другие вещи. Но работа продолжается. Мы можем осторожно говорить, что операция будет продолжена и мы сможем сказать, что сегодня было только начало Пасхального обмена", - сказал Юсов.

Обмен пленными

Напомним, что 11 апреля, за день до Пасхи, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 175 украинских защитников и 7 гражданских лиц.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, среди тех, кто вернулся, есть военные, которые защищали страну на разных направлениях. В частности, в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

Зеленский уточнил, что среди этих бойцов есть раненые. Большинство из тех, кого вернули сегодня, находились в плену с 2022 года.

