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Юсов про Кримський міст: для логістики замало, але він є важливим символом для Путіна

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кримського мосту замало для забезпечення логісти Росії, втім він має важливе символічне значення для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ми бачили і чули повідомлення про будівництво залізниці до Криму. Разом з тим, з точки зору лише військового постачання, зокрема після успішних дій України на цьому напрямку, мосту замало, але як символ - він дійсно залишається для Путіна важливим. Це правда", - заявив Юсов. 

Представник ГУР додав, що російська диктатура часто будується на безглуздих символах. 

Знищення Кримського мосту 

Нещодавно видання The Guardian опублікувало статтю, у якій йшлось про те, що розвідка готується до третього удару по Кримському мосту. Високопоставлені представники ГУР заявили виданню, що руйнація мосту "неминуча". Крім того, зазначається, що це станеться вже в першій половині 2024 року. 

Коментуючи статтю The Gurdian, Юсов заявив, що інформація не є новою, оскільки Кримський міст військова ціль та підлягаю "знешкодженню"

 

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяГУРКрымский мост