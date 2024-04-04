Юсов о Крымском мосте: для логистики маловато, но он является важным символом для Путина

"Мы видели и слышали сообщения о строительстве железной дороги в Крым. Вместе с тем, с точки зрения только военных поставок, в частности после успешных действий Украины на этом направлении, моста мало, но как символ - он действительно остается для Путина важным. Это правда", - заявил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что российская диктатура часто строится на нелепых символах.

Уничтожение Крымского моста

Недавно издание The Guardian опубликовало статью, в которой говорилось о том, что разведка готовится к третьему удару по Крымскому мосту. Высокопоставленные представители ГУР заявили, что разрушение моста "неизбежно". Кроме того, отмечается, что это произойдет уже в первой половине 2024 года.

Комментируя статью The Gurdian, Юсов заявил, что информация не нова, поскольку Крымский мост военная цель и подлежит "обезвреживанию".