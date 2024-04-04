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Юсов про Кримський міст: для логістики замало, але він є важливим символом для Путіна

Четвер 04 квітня 2024 16:09
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Юсов про Кримський міст: для логістики замало, але він є важливим символом для Путіна Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кримського мосту замало для забезпечення логісти Росії, втім він має важливе символічне значення для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ми бачили і чули повідомлення про будівництво залізниці до Криму. Разом з тим, з точки зору лише військового постачання, зокрема після успішних дій України на цьому напрямку, мосту замало, але як символ - він дійсно залишається для Путіна важливим. Це правда", - заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що російська диктатура часто будується на безглуздих символах.

Знищення Кримського мосту

Нещодавно видання The Guardian опублікувало статтю, у якій йшлось про те, що розвідка готується до третього удару по Кримському мосту. Високопоставлені представники ГУР заявили виданню, що руйнація мосту "неминуча". Крім того, зазначається, що це станеться вже в першій половині 2024 року.

Коментуючи статтю The Gurdian, Юсов заявив, що інформація не є новою, оскільки Кримський міст військова ціль та підлягаю "знешкодженню".

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Володимир Путін Російська Федерація ГУР Крымский мост
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