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Юсов о Крымском мосте: для логистики маловато, но он является важным символом для Путина

Четверг 04 апреля 2024 16:09
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Юсов о Крымском мосте: для логистики маловато, но он является важным символом для Путина Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Крымского моста мало для обеспечения логисты России, впрочем, он имеет важное символическое значение для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Мы видели и слышали сообщения о строительстве железной дороги в Крым. Вместе с тем, с точки зрения только военных поставок, в частности после успешных действий Украины на этом направлении, моста мало, но как символ - он действительно остается для Путина важным. Это правда", - заявил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что российская диктатура часто строится на нелепых символах.

Уничтожение Крымского моста

Недавно издание The Guardian опубликовало статью, в которой говорилось о том, что разведка готовится к третьему удару по Крымскому мосту. Высокопоставленные представители ГУР заявили, что разрушение моста "неизбежно". Кроме того, отмечается, что это произойдет уже в первой половине 2024 года.

Комментируя статью The Gurdian, Юсов заявил, что информация не нова, поскольку Крымский мост военная цель и подлежит "обезвреживанию".

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Владимир Путин Российская Федерация ГУР Крымский мост
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