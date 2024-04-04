Юсов о Крымском мосте: для логистики маловато, но он является важным символом для Путина
Крымского моста мало для обеспечения логисты России, впрочем, он имеет важное символическое значение для российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Мы видели и слышали сообщения о строительстве железной дороги в Крым. Вместе с тем, с точки зрения только военных поставок, в частности после успешных действий Украины на этом направлении, моста мало, но как символ - он действительно остается для Путина важным. Это правда", - заявил Юсов.
Представитель ГУР добавил, что российская диктатура часто строится на нелепых символах.
Уничтожение Крымского моста
Недавно издание The Guardian опубликовало статью, в которой говорилось о том, что разведка готовится к третьему удару по Крымскому мосту. Высокопоставленные представители ГУР заявили, что разрушение моста "неизбежно". Кроме того, отмечается, что это произойдет уже в первой половине 2024 года.
Комментируя статью The Gurdian, Юсов заявил, что информация не нова, поскольку Крымский мост военная цель и подлежит "обезвреживанию".
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