Юсов про контрнаступ: доленосні рішення приймають в останній момент

Плани щодо майбутнього контрнаступу наших воїнів є надсекретною інформацією, якою володіє вузьке коло людей. Остаточні рішення приймаються у вирішальний момент з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Як пояснив представник ГУР, коло людей, які проінформовані про остаточні рішення й плани є максимально звуженим. Водночас остаточні рішення приймаються у вирішальний та доленосний останній момент. Це робиться з багатьох міркувань, в тому ж числі й з міркувань безпеки.

"Це надсекретна інформація, багато партнерів, багато обміну інформацією, але остаточне рішення приймає Україна й українське військово-політичне керівництво, безумовно верховний головнокомандувач Володимир Зеленський", - заявив Юсов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, інформація про контрнаступ ЗСУ є закритою. Нею на планеті володіють не більше 3-5 людей.

Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков, Генеральний штаб ЗСУ самостійно обиратиме слушний час для контрнаступу наших воїнів.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про так званий "витік секретних документів" США та НАТО щодо майбутнього наступу наших воїнів. За його словами, це є звичайним блефом з боку Росії. Водночас російські окупанти вже скоро першими дізнаються реальні плани нашого командування.

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