Данілов про контрнаступ ЗСУ: інформація закрита, нею володіють не більше 5 людей

Інформація про час і місце майбутнього контрнаступу ЗСУ є закритою. Нею на планеті володіють не більше 3-5 людей, які дотичні до причетних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Президент сказав без деталей. Це дуже важлива річ. Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Чи не більше 3-5 людей володіють, які дотичні до цих людей", - заявив Данілов.

Тож він пояснив, коли люди роблять ті чи інші заяви про контрнаступ ЗСУ, то це не зовсім може відповідати дійсності.

"Де, коли, в який час - це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі", - акцентував РНБО.

За його словами, у РФ "дуже хвилюються" відносно подій, які будуть відбуватися надалі.

"Ми свідомі того, що ці події будуть не на користь РФ. Ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого РФ вдерлася на нашу територію? Але, повірте, вони всі звідси відправляться у відповідний спосіб. Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву "Вантаж 200", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, як заявив глава Міноборони Олексій Резніков, українське командування та Сили оборони готують контрнаступ. Однак слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.

При цьому в США очікують, що Україна розпочне атаки на фронті вже найближчими тижнями.

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