Резніков: контрнаступ буде, найкращий таймінг вибере Генштаб

Українське командування та Сили оборони готують контрнаступ. Однак слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю NV.

Він зазначив, що політичне та військове командування намагається максимально відкрито комунікувати, при цьому не розкриваючи планів, пов'язаних зі стратегіями, щоб росіяни не зрозуміли.

"Ми говоримо: так, контрнаступ буде, його завдання - послабити оборону ворога, у певних місцях її прорвати, використовуючи сучасну техніку", - сказав міністр.

Резніков підкреслив, що точних термінів початку контрнаступу ЗСУ немає, оскільки на це впливають багато чинників. Зокрема, погодні умови та стан ґрунтів.

"Тому саме Генеральний штаб обиратиме найкращий таймінг, як це сталося свого часу, наприклад, на Харківському напрямку", - заявив голова Міноборони.

Що відомо про майбутнє контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше політичне та військове керівництво України неодноразово заявляло, що українська армія готується до контрнаступу. Крім того, оборону Бахмута називали однією з фаз підготовки до контратак, оскільки Росія в боях за місто втратить свій потенціал.

Глава Міноборони Олексій Резніков наголошував, що Україні для наступу потрібна важка техніка та добре підготовлені бійці.

За його словами, ЗСУ можуть розпочати контрнаступ протягом квітня-травня, але на термін впливає погода.

При цьому в США очікують, що Україна розпочне атаки на фронті вже найближчими тижнями.