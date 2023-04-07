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Юсов о контрнаступлении: судьбоносные решения принимают в последний момент

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

Планы будущего контрнаступления наших воинов являются сверхсекретной информацией, которой обладает узкий круг людей. Окончательные решения принимаются в решающий момент из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Это сверхсекретная информация, много партнеров, много обмена информацией, но окончательное решение принимает Украина и украинское военно-политическое руководство, безусловно верховный главнокомандующий Владимир Зеленский", - заявил Юсов.

Как пояснил представитель ГУР, круг людей, которые проинформированы об окончательных решениях и планах является максимально суженным. При этом окончательные решения принимаются в решающий и судьбоносный последний момент. Это делается из многих соображений, в том числе и из соображений безопасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, информация о контрнаступлении ВСУ закрыта. Ею на планете владеют не более 3-5 человек.

Как пояснил министр обороны Алексей Резников, Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно выбирать подходящее время для контрнаступления наших воинов.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о так называемой "утечке секретных документов" США и НАТО о предстоящем наступлении наших воинов. По его словам, это обычный блеф со стороны России. В то же время российские оккупанты уже скоро первыми узнают реальные планы нашего командования.

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