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Ющенко о позиции Грузии по войне в Украине: голос оппозиции дорогого стоит

Новина українською →
Киев, Четверг 07 апреля 2022 13:45
Ющенко о позиции Грузии по войне в Украине: голос оппозиции дорогого стоит Фото: третий президент Украины Виктор Ющенко (GettyImages)
Автор: Милан Лелич

Третий президент Украины Виктор Ющенко провел параллели российского вторжения 2022 года с войной России против Грузии 2008 года. По его мнению, голос оппозиции и проукраинские лозунги на протестах дорогого стоят.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Свои интересы. Как Грузия и Венгрия проявили себя во время войны в Украине".

По словам Ющенко, в 2008 году грузинская нация была в том же состоянии, что украинская сейчас.

"У нас тогда одна цель была: сказать, что все 45 млн украинцев сейчас - это грузины, что наша цель - защитить Грузию. Там были наши добровольцы, военная помощь, которую Грузия просила", - отметил он.

Примечательно, что Ющенко в 2008 году вместе с лидерами других европейских стран прилетел в Грузию и оказал стране безусловную поддержку. По словам Ющенко, для него очень важны нынешние протесты грузинской оппозиции и их проукраинские лозунги.

"Для меня этот голос очень дорого стоит. Власть меняется, я не знаю, кто там завтра будет главой правительства и чей интерес будет представлять - но я убежден, что никогда не будет такого, чтобы грузинская нация опускала глаза перед своим оккупантом", - подчеркнул он и добавил, что геополитически Украина и Грузия всегда будут находиться на одной стороне в своем противостоянии России.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ждет от Грузии доказательств того, что она не помогает России обходить санкции.

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