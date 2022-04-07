Ющенко про позицію Грузії щодо війни в Україні: голос опозиції дорогого коштує
Третій президент України Віктор Ющенко провів паралелі російського вторгнення 2022 року з війною Росії проти Грузії 2008 року. На його думку, голос опозиції і проукраїнські гасла на протестах дорогого коштують.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Свій інтерес. Як Грузія та Угорщина проявили себе під час війни в Україні".
За словами Ющенка, в 2008 році грузинська нація була в тому ж стані, що українська зараз.
"У нас тоді одна мета була: сказати, що всі 45 млн українців зараз - це грузини, що наша мета - захистити Грузію. Там були наші добровольці, військова допомога, яку Грузія просила", - зазначив він.
Примітно, що Ющенко в 2008 році разом з лідерами інших європейських країн прилетів до Грузії і надав країні безумовну підтримку. За словами Ющенка, для нього дуже важливі нинішні протести грузинської опозиції та їх проукраїнські гасла.
"Для мене цей голос дуже дорого коштує. Влада змінюється, Я не знаю, хто там завтра буде главою уряду і чий інтерес буде представляти - але я переконаний, що ніколи не буде такого, щоб грузинська нація опускала очі перед своїм окупантом", - підкреслив він і додав, що геополітично Україна і Грузія завжди будуть перебувати на одній стороні у своєму протистоянні Росії.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чекає від Грузії доказів того, що вона не допомагає Росії обходити санкції.
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