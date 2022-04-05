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Украина ждет от Грузии доказательств того, что она не помогает России, – Кулеба

Новина українською →
Киев, Вторник 05 апреля 2022 22:09
Украина ждет от Грузии доказательств того, что она не помогает России, – Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился мыслями о возможной помощи грузинских властей России в избежании санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Кулеба рассказал, что влияние санкций на РФ давно было бы минимизировано, если бы Украина не имела рычагов влияния на Грузию и другие страны. В ситуациях, когда контакта с иностранным правительством нет, украинские власти находят влиятельного партнера.

"Что касается Грузии, то мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов от Грузии, что они этого не делают. Потом будем решать, какие действия предпринимать к ним, если эти доказательства и аргументы не будут достаточно убедительными", – заявил министр.

Накануне украинская разведка обвинила Грузию в содействии контрабанде подсанкционных товаров в РФ. Грузинские власти якобы потребовали от спецслужб страны не препятствовать незаконному транзиту.

К слову, в правительстве Грузии назвали Украину "заповедником" беглых преступников.

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