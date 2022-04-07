Свои интересы. Как Грузия и Венгрия проявили себя во время войны в Украине

Действия грузинских и венгерских властей за полтора месяца войны против Украины вызвали массу критики среди украинцев. Как обе страны проявили себя в этот период и чем вызвана их временами пророссийская позиция – подробнее в материале РБК-Украина.

Дисклеймер: В тексте идет речь о заявлениях и действиях властей Грузии и Венгрии. Мы признательны всем гражданам обеих стран, которые помогают Украине противостоять российской агрессии.

Российское вторжение 24 апреля сплотило весь цивилизованный мир вокруг Украины. Ряд стран, вроде Польши или держав Балтии, за последние полтора месяца только укрепили свой имидж верных друзей Украины. Даже многие из тех, кто до последнего момента говорил о необходимости "не дразнить Москву" (например, Германия) были вынуждены оказывать Украине помощь и вводить санкции против агрессора (хотя и не так активно, как хотели бы видеть в Киеве).

На этом фоне особое удивление или даже возмущение вызывают действия тех стран, которые до сих вроде как не могут определиться со своей позицией в этой войне, своими действиями и словами нередко подыгрывая российским агрессорам. И при этом декларируют свою принадлежность к европейской цивилизации и ее принципам. Яркие примеры – Грузия и Венгрия.

Короткая память

С середины 2000-х годов Украину и Грузию принято считать верными союзниками, после того как в обеих странах прошли демократические и прозападные мирные революции (Помаранчевая и Революция роз соответственно). После российской агрессии против Грузии в 2008 году появились прогнозы о том, что как раз Украина может стать следующей целью имперской политики Кремля, хотя вплоть до 2014 года эта точка зрения не была особо популярной.

После Революции достоинства в Украине продолжили свою карьеру целый ряд видных грузинских политиков во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Бурный украинский этап его карьеры оценивается противоречиво, заявления Саакашвили нередко вызывали возмущение у официального Тбилиси, где при власти уже 10 лет находятся его оппоненты из "Грузинской мечты".

Но несмотря на это, многим казалось, что в случае новой эскалации Грузия гарантированно выступит на стороне Украины. Ведь обе страны подвергались агрессии со стороны РФ, которая не хотела выпускать их из зоны своего влияния, часть их территории находится под оккупацией Москвы. И обе страны активно шли по пути интеграции в НАТО и ЕС. Вместе с Молдовой, Украина и Грузия для этой цели сформировали "Ассоциированное трио".

Грузия сама пережила агрессию РФ, но не поддержала Украину (фото: facebook.com / NEWSGEORGIA)

Потому действия официального Тбилиси уже после начала февральского вторжения в Украину вызвали недоумение и возмущение. Так, после нескольких дней паузы грузинская власть объявила, что не собирается присоединяться к введенным к тому моменту санкциям Запада против РФ.

Далее скандалы пошли один за другим. В частности, грузинская власть пыталась не выпустить из страны отряд добровольцев, которые хотели воевать на стороне Украины. В качестве благодарности в Москве заявили, что готовы снять часть запретов на ввоз грузинских продуктов – в Тбилиси неумело пытались откреститься от таких договоренностей.

Параллельно обострился и тянущийся не первый год внутриполитический кризис в Грузии – сторонники находящегося за решеткой Михаила Саакашвили проводили многотысячные акции протеста против действий своих властей, требуя немедленно оказать поддержку Украине.

Заявление президента страны Саломе Зурабишвили о том, что Грузия все-таки присоединится к финансовым санкциям против РФ было вскоре опровергнуто премьером Ираклием Гарибашвили – по его словам, такой шаг будет противоречить национальным интересам Грузии.

Поколебать позицию правящей партии не смогли даже заявления "властей" оккупированной Южной Осетии о том, что они собираются провести "референдум" по вхождению в РФ. Комментарий секретаря украинского СНБО Алексея Данилова о том, что грузины могли бы наоборот воспользоваться текущей ситуацией, чтобы вернуть контроль за оккупированной территорией, в "Грузинской мечте" категорически раскритиковали.

На днях разгорелся новый скандал – в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ в обход санкций пытается организовать поставки контрабандных товаров через грузинскую территорию, в том числе и для нужд армии агрессора. В Тбилиси такие обвинения отбросили, но, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в Киеве будут ждать "официальных доказательств" и "убедительных аргументов" от Грузии, что ничего не такого не происходит.

Третий президент Украины Виктор Ющенко (фото: GettyImages)

"В 2008 году грузинская нация была в том же состоянии, что украинская сейчас, и была благодарна каждому шагу и каждому действию в свою поддержку. У нас тогда одна цель была: сказать, что все 45 миллионов украинцев сейчас – это грузины, что наша цель – защитить Грузию. Там были наши добровольцы, военная помощь, которую Грузия просила", – вспомнил в разговоре с РБК-Украина третий президент Украины Виктор Ющенко. Во время войны он вместе с несколькими другими лидерами европейских стран прилетел в Грузию и оказал стране безусловную поддержку.

По словам Ющенко, для него очень важны нынешние протесты грузинской оппозиции и их проукраинские лозунги. "Для меня этот голос очень дорого стоит. Власть меняется, я не знаю, кто там завтра будет главой правительства и чей интерес будет представлять – но я убежден, что никогда не будет такого, чтобы грузинская нация опускала глаза перед своим оккупантом", – сказал президент.

Он отметил, что Украина и Грузия всегда геополитически будут находиться на одной стороне в своем противостоянии с силами зла, которые воплощает РФ.

"Ключевой вопрос в любые времена, в любой ситуации – вопрос безопасности. Никакой экономической выгоды вы не найдете, если вы не урегулировали вопрос безопасности. Если вы не урегулировали вопрос, быть вам или не быть, то что вы тогда рассматриваете: цену на газ или нефть?" – резюмировал Ющенко.

Выборы и не только

В отличие от Грузии, Венгрия и ее многолетний премьер Виктор Орбан никогда не считались особыми друзьями Украины. А по своему стратегическому значению Будапешт, вероятно, даже более важен, чем Тбилиси – в силу членства Венгрии в Евросоюзе и НАТО.

Последние несколько лет венгерская власть планомерно ставила Украине палки в колеса на ее евроатлантическом пути, оправдывая это притеснениями этнических венгров в Закарпатье, как правило, совершенно безосновательными. Потому страна уже давно закрепила за собой статус самого проблемного соседа Украины на западном направлении.

Сейчас же ситуация осложнилась и тем, что на 3 апреля в самой Венгрии были назначены парламентские выборы. И хотя блок Орбана стабильно лидировал в соцопросах, некоторый риск потерять власть, впервые с 2010 года, все-таки был. С этой целью венгерский лидер решил максимально воспользоваться темой украино-российской войны.

Ключевой тезис, взятый на вооружение, – не дать "втянуть Венгрию в войну". Будапешт выступил категорически против поставок вооружений в Украину, более того, запретил переправку нам оружия от других стран через венгерско-украинскую границу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан смог снова победить на выборах (фото: facebook.com / orbanviktor)

Высшие официальные лица активно эксплуатировали и воздушный удар российских агрессоров по Яворовскому полигону 13 марта, как доказательство "опасности" подобных поставок для Венгрии. Вполне ожидаемо Венгрия выступила и против эмбарго на поставки российского газа и нефти в Европу.

В ход шли и прямые обвинения в адрес украинских властей, в том числе в попытке вмешаться в выборы и закулисных договоренностях с оппозицией. Эксплуатация страхов венгерского электората перед конфликтом с РФ и доминирование в медийной сфере, очевидно, сработали. По итогам выборов Орбан не только остался при власти, но даже смог укрепить свои позиции в парламенте.

И опыт использования антиукраинской риторики был явно признан успешным. Сразу после победы Орбан перечислил своих врагов, над которыми ему удалось одержать победу на этот раз: помимо традиционных "левых", европейских бюрократов и Джорджа Сороса, он упомянул и президента Украины. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Орбану "придется выбирать между Россией и остальным миром". Венгерский МИД в свою очередь вызвал за разъяснениями украинского посла.

По словам эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Михаила Драпака, пока сложно сказать, насколько антиукраинские заявления Орбана были частью предвыборной кампании, это покажут уже следующие месяцы.

По его словам, нынешняя позиция Орбана в отношении РФ основана и на политическом факторе – премьер Венгрии открыто поддерживает идеи "нелиберальной Европы" – и на экономической зависимости от Москвы. В частности, речь идет о тех же поставках газа.

Венгрия получает от РФ дешевый газ (фото: GettyImages)

В прошлом году был подписан новый газовый контракт на 10 лет. Его параметры не разглашаются, но, очевидно, они позволят и далее держать цену на газ для населения на низком по европейским меркам уровне, что также является одним из факторов популярности Орбана.

"Но нельзя сказать, что Венгрия однозначно и выступила как союзник РФ во время войны. Венгрия осудила агрессию РФ против Украины, подтвердила, что она выступает за наш суверенитет и территориальную целостность, поддержала пакеты санкций", – сказал Драпак. Голосование за последний, пятый пакет в Совете ЕС еще впереди, но эксперт ожидает, что демарша от Будапешта не будет и на этот раз.

"Венгерское правительство пытается удерживать баланс между Западом и Востоком и показывает, что оно против военного давления и посягательств на территориальную целостность. С другой стороны, венгерское правительство зависит от экономической поддержки ЕС, и однозначно идти против воли ЕС не может", – добавил Драпак.

Тем временем, стало известно, что власти Евросоюза вскоре запустят механизм сокращения финансирования Венгрии из-за нарушений властями страны принципа верховенства права. Эта история началась еще задолго до февральского вторжения РФ в Украину и никак с ним не связана. Но дополнительный политический контекст заявления и действия официального Будапешта во время нынешней войны все же создают.

Тем временем, Орбан пытается и капитализировать свои хорошие отношения с Кремлем. 6 апреля он заявил, что предложил лидерам Франции, Германии и РФ провести переговоры в Будапеште. И якобы получил от Владимира Путина положительный ответ – но при "некоторых условиях". В любом случае, внешнеполитический фактор во внутренней политической борьбе Орбан наверняка будет еще использовать не раз.