Юрист объяснил, почему не было конфликта интересов в назначении Витренко в "Нафтогаз"

У нынешнего главы НАК "Нафтогаз Украины" отсутствует конфликт интересов с компанией, так как он ранее на своей должности в министерстве энергетики не занимался контролем национальной акционерной компании.

"Статья 26 закона "О предотвращении коррупции" устанавливает два ограничения для лица занимать позицию в компании, если есть конфликт интересов. Первое - если до этого лицо занимало такую позицию, что имело право совершать контроль, делать указания, контролировать компанию. Второй момент - временной промежуток, в течение которого лицо занимает должность до прихода на позицию в компании. На наш взгляд, от года и больше должно лицо занимать предыдущую должность, в которой контролировать компанию", - отметил Александр Чебаненко.

Юрист подчеркнул, что ключевым в вопросе законности назначения Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" является вопрос совершения им надзора и контроля над компанией. По его мнению, до прихода в НАК Витренко никак не контролировал НАК, а значит, и конфликта интересов быть не может.

"Главная характеристика, которая составляет суть конфликта интересов, - лицо реально выполняет распорядительные функции и контроль. На наш взгляд, именно это позволяет утверждать, что конфликта интересов в назначении Юрия Витренко нет. Потому что в данном случае есть все основания утверждать, что в полномочия Юрия Витренко контрольные функции относительно НАК "Нафтогаз Украины" не входили", - объяснил Чебаненко.