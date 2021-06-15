Юрист пояснив, чому не було конфлікту інтересів у призначенні Вітренка в "Нафтогаз"
У нинішнього глави НАК "Нафтогаз України" відсутній конфлікт інтересів з компанією, бо раніше на своїй посаді в Міністерстві енергетики він не займався контролем національної акціонерної компанії.
Про це заявив експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко.
"Стаття 26 закону "Про запобігання корупції" встановлює два обмеження для особи займати позицію в компанії, якщо є конфлікт інтересів. Перше - якщо до цього особа займала таку позицію, що мала право здійснювати контроль, робити вказівки, контролювати компанію. Другий момент - часовий проміжок, протягом якого особа обіймає посаду до приходу на позицію в компанії. На наш погляд, від року і більше повинна особа займати попередню посаду, в якій контролювати компанію", - зазначив Олександр Чебаненко.
Юрист підкреслив, що ключовим у питанні законності призначення Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" є питання здійснення ним нагляду і контролю над компанією. На його думку, до приходу в НАК Вітренко ніяк не контролював НАК, а значить, і конфлікту інтересів бути не може.
"Головна характеристика, яка становить суть конфлікту інтересів, - особа реально виконує розпорядчі функції і контроль. На наш погляд, саме це дозволяє стверджувати, що конфлікту інтересів у призначенні Юрія Вітренка немає. Тому що в цьому випадку є всі підстави стверджувати, що в повноваження Юрія Вітренка контрольні функції щодо НАК "Нафтогаз України" не входили", - пояснив Чебаненко.
Нагадаємо, 15 червня в НАЗК повідомили про припис Кабміну, в якому йдеться про припинення контракту з чинним головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.
На думку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, припис Національного агентства з питань запобігання корупції є незаконним, а висновки агентства свідчать про типовий приклад "вибіркового правосуддя" та упередженого ставлення.