Костин о деле против Путина в Гааге: юридически это возможно

У президента Российской Федерации Владимира Путина нет иммунитета перед Международным уголовным судом в Гааге, поэтому с юридической точки зрения его можно привлечь к ответственности.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли юридические основания и комплекс других факторов для открытия дела в отношении Путина, Костин ответил, что технически это возможно сделать.

"Я уже сказал, что МУС - это суд, в котором подозреваемые не имеют иммунитета. Мы хотим, чтобы Путин и высшее военно-политическое руководство России, все их приспешники отвечали перед МУС и спецтрибуналом. И это юридически возможно", - заявил он.