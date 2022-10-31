Костин о деле против Путина в Гааге: юридически это возможно
У президента Российской Федерации Владимира Путина нет иммунитета перед Международным уголовным судом в Гааге, поэтому с юридической точки зрения его можно привлечь к ответственности.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .
Отвечая на вопрос журналиста, есть ли юридические основания и комплекс других факторов для открытия дела в отношении Путина, Костин ответил, что технически это возможно сделать.
"Я уже сказал, что МУС - это суд, в котором подозреваемые не имеют иммунитета. Мы хотим, чтобы Путин и высшее военно-политическое руководство России, все их приспешники отвечали перед МУС и спецтрибуналом. И это юридически возможно", - заявил он.
Напомним, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал речь президента РФ Владимира Путина на дискуссионной платформе "Валдай" репетицией перед выступлением в Международном суде в Гааге. Там диктатор заявлял, что российская война в Украине якобы связана с "тектоническими изменениями миропорядка".
Также парламент Нидерландов поддержал резолюцию с призывом к созданию в Гааге международного трибунала для российских военных и политических лидеров за начало войны России против Украины.