Глава МЗС Латвії назвав виступ Путіна репетицією перед Гаагою
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав промову президента РФ Володимира Путіна на дискусійній платформі "Валдай" репетицією перед виступом у Міжнародному суді в Гаазі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посадовця.
Рінкевичс звернув увагу на частину промови диктатора, в якій той заявив, що не Росія, а саме Захід довів до нинішньої ситуації в Україні.
"Це майже як репетиція захисної промови у Міжнародному трибуналі у Гаазі чи Нюрнберзі", - написав він.
Крім цього, під час виступу Путін заявив, що російська війна в Україні нібито пов'язана з "тектонічними змінами світопорядку".
Також він назвав три причини через які Росія почала війну. Перша - "ігнорування інтересів Москви" щодо членства України в НАТО, друга - "невиконання Мінських угод", а третя - рішення включити до складу Росії тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей, оскільки його країна "не могла кинути Донбас напризволяще".