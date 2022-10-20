Парламент Нідерландів підтримав створення трибуналу для "верхівки" РФ у Гаазі

Парламент Нідерландів підтримав резолюцію із закликом створення в Гаазі міжнародного трибуналу для російських військових та політичних лідерів за початок війни Росії проти України.

Про це заявив депутат від партії D66 Серд Сердсма, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду справи агресії Росії проти України. Ми можемо і маємо притягнути Путіна до відповідальності", - заявив Сердсма.

Представники парламенту пропонують уряду своєї країни активно вивчати на рівні Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй можливість створення такого органу.

Відповідну пропозицію щодо створення трибуналу проти РФ раніше підтримала Палата представників нідерландського парламенту.

У партії D66 вважають, що Гаага могла б стати логічним місцем розташування такого органу в майбутньому. Адже саме там працює Міжнародний кримінальний суд та успішно діяли інші трибунали.