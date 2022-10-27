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Путін пов'язав війну в Україні з "тектонічними змінами світопорядку"

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Москва, Четвер 27 жовтня 2022 18:16
Путін пов'язав війну в Україні з "тектонічними змінами світопорядку" Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент РФ Володимир Путін упевнений, що російська війна в Україні нібито пов'язана з "тектонічними змінами світопорядку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на дискусійному клубі "Валдай".

"Те, що відбувається зараз на українському напрямі - це не зміни, які відбуваються зараз або після початку "спеціальної військової операції" Росії. Всі ці зміни йдуть протягом багатьох років уже давно... Це тектонічні зміни всього світопорядку", - зазначив він.

На його думку, сьогодні у світі нібито виникають нові "центри сили", переважно в Азії, Африці та Латинській Америці. А також вкотре звинуватив Захід у тому, що він нібито "здійснив держпереворот" в Україні у 2014 році.

Нагадаємо, раніше Путін включився до тренду російської пропаганди, заговоривши про "брудну бомбу", зробивши кілька абсурдних заяв про Україну.

До цього український президент Володимир Зеленський назвав Путіна старою людиною, яка не пам'ятає обіцянок і не дотримується слова.

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