Юридична тривожна валізка: які документи треба зібрати вже зараз і як їх не втратити

Головне: Оригінали документів варто зібрати в одну папку, а паперові та цифрові копії зберігати окремо – за принципом розосередження.

Найскладніше відновлювати старі документи на нерухомість, оформлені до 2013 року, особливо якщо майно залишилося на тимчасово окупованій території.

Якщо паперових документів немає, копії та скани допоможуть швидше встановити їхні реквізити та відновити дані.

Відновлення деяких документів може тривати від кількох тижнів до 2 місяців, а справи щодо старої нерухомості через суди й архіви – 6-12 місяців і довше.

Навіть за кордоном можна відновити більшість документів дистанційно – через консульство, "Дію" або відповідні державні органи.

Фото: Як зібрати тривожну валізку з документами (інфографіка РБК-Україна)

– З чого почати збір юридичної тривожної валізки та які документи мають бути в пріоритеті?

– Слід почати з інвентаризації, скласти перелік усіх юридично важливих для вас документів. Для зручності можна умовно розбити їх на 4 категорії.

А саме:

Документи щодо особи: внутрішній національний паспорт та закордонний, свідоцтва про народження (власні та дітей), реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтва про шлюб або розлучення, водійське посвідчення. Документи щодо майна: правовстановлюючі документи на нерухомість, техпаспорт на авто, кредитні та іпотечні договори тощо. Документи щодо професійної кваліфікації: атестати, дипломи, трудова книжка. Документи щодо медичної історії: медичні картки, рецепти на ліки, довідки про інвалідність, журнал щеплень.

– Скільки копій потрібно зробити та де їх краще зберігати – у валізці, хмарі чи на флешці? Ксерокопії та флешки теж зберігати вдома?

– Оригінали варто зібрати в одну папку та зберігати у тривожній валізі, готовій до раптового від’їзду. Паперові копії – в окремій папці, наприклад, у родичів, друзів, в сейфі поза межами дому тощо.

Цифрові копії (якісні скани) – продублювати на хмарне сховище та флеш-карту. Додатково або альтернативно можна надіслати собі ж на особисту пошту. Загальний принцип зберігання – розосередження.

– Нотаріально засвідчувати документи не обов'язково?

– Відновлення документів іде за даними державних реєстрів, а не за пред'явленою копією як юридичним доказом – копія лише підказує реєстратору реквізити (номер, дату, орган видачі) для пошуку.

– Скільки триває відновлення втрачених паспортів і чим загрожує повна відсутність будь-яких документів?

– Час отримання кожного окремого документу індивідуальний. Проте, якщо узагальнювати – від кількох тижнів до 2 місяців орієнтовно.

Відсутність окремих документів в короткостроковій перспективі може призвести до блокування виплат, зняття коштів з рахунку, пенсій, отримання медичної допомоги, неможливості оформити довіреність, спадщину, шлюб, недопуску на кордоні.

– Які документи найважче відновлювати? Наявність копій спростять цей процес?

– Найважче відновити документи на нерухомість, оформлену до 2013 року, за умови, що вона не внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Особливо, якщо це стосується майна, яке залишилось на тимчасово окупованих територіях.

Решту документів відновити буде більш реально та з оптимістичнішими прогнозами, особливо, якщо матимете копії, що дозволяє швидше ідентифікувати об’єкт за даними наявного документу.

– Чому відновлення старих паперових документів на житло може розтягнутися на довгі місяці через суди й архіви?

– До 2013 року облік вели децентралізовано через місцеві БТІ на папері, електронного дубляжу немає. Частина архівів фізично на ТОТ або в зоні бойових дій недоступна.

За відсутності електронного запису потрібне звернення до суду для встановлення факту права власності – це додає час на подання позову, засідання (нерідко відкладені через тривоги), набрання рішенням законної сили. Реальний строк повного циклу складає 6-12 місяців і більше.

– Чи є ризики, що за час, коли йде відновлення документів, хтось незаконно "викупить житло/рухоме майно"? У вашій практиці трапляються такі випадки?

– На підконтрольній території: технічно це можливо (наприклад, шляхом підробки довіреності), але цей ризик є системним, він може трапитися і під час наявності правовстановлюючих документів на руках.

Юридична порада: відстежувати відомості через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно або навіть підписатись на розсилку автоматичних повідомлень через офіційні сервіси (наприклад, Opendatabot).

На тимчасово окупованій території: окупаційна влада прагне визнати непереоформлене за їх законами майно "безхазяйним" і передати його іншим особам.

Юридично для України такі дії є нікчемними, адже власником лишається саме та особа, що внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, але фактичний фізичний контроль над майном втрачається до деокупації. Подібні кейси – типова практика звернень з 2022 року.

– Як діяти, якщо доведеться відновлювати диплом про освіту чи інші документи з вишів, які опинилися в окупації чи були зруйновані?

– Якщо ВНЗ релокований – сміливо звертайтесь напряму, архів ймовірно збережений. Якщо ВНЗ ліквідований – до правонаступника, визначеного МОН.

Якщо ж зв’язок встановити неможливо – потрібно звертатися до МОН з наданням копій, що збереглися: наприклад, залікової книжки, окремих свідчень тощо. Якщо і це не допомогло – виникає потреба в зверненні до суду для встановлення факту здобуття освіти.

– Чи може людина відновити документи, перебуваючи за кордоном?

– Так, більшість документів є можливість відновити дистанційно, наприклад, через консульство чи сервіс "Дія", також можливі дистанційні звернення в окремі державні органи.

Якщо для окремих дій все ж є необхідною явка в Україну – варто оформити довіреність на представника, з нотаріальним засвідченням та апостилем (за потреби).

– Куди звертатися першочергово після евакуації, якщо всі папери залишилися в зоні бойових дій?

– Перш за все варто звернутися в ЦНАП за новим місцем перебування – для постановки на облік як ВПО. Це можна зробити навіть без повного пакету документів. У разі втрати документів – повідомити в місцевий відділ поліції для фіксації обставин, що знадобиться для подальшого відновлення.

Паралельно варто встановити чи є у вас копії або цифрові версії документів. У разі потреби в розробці більш детального плану – ви можете звернутися за безоплатною правничою допомогою в Координаційний центр за новим місцем перебування.