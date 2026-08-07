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Житло знищене, а "комуналку" нараховують? Юрист пояснила, що робити

07:13 07.08.2026 Пт
2 хв
Нарахування можна припинити. Але що робити, якщо вам відмовили?
aimg Дмитро Левицький
Житло знищене, а "комуналку" нараховують? Юрист пояснила, що робити Фото: як не платити "комуналку" за зруйноване житло (Юлія Червінська, РБК-Україна)
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Якщо житло повністю зруйноване, українці не повинні сплачувати за комунальні послуги, які не можуть фактично надаватися.

Про це заявила адвокат та керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова в коментарі РБК-Україна.

Головне:

  • Скасування платежів: Власники повністю зруйнованого житла не повинні сплачувати за комунальні послуги.
  • Як зупинити нарахування: Необхідно звернутися до постачальників, надати підтвердження знищення майна та подати вимогу про перерахунок.
  • Вирішення спорів: Якщо комунальники відмовляються списувати несправедливі борги, питання доведеться вирішувати через суд.

Як не платити за "комуналку"

Щоб постачальники припинили нараховувати борги за знищене житло, необхідно пройти кілька обов'язкових етапів:

  • повідомити компанії-постачальники про факт руйнування чи знищення майна;
  • надати офіційне підтвердження - це може бути акт обстеження, інформація з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, рішення органів місцевого самоврядування або інші документи;
  • подати вимогу про зупинення подальших нарахувань і проведення перерахунку за період, коли надання послуг стало неможливим.

Житло знищене, а &quot;комуналку&quot; нараховують? Юрист пояснила, що робити

Чи можна не платити за послуги ЖКГ в зруйнованому житлі (Інфографіка РБК-Україна)

Що робити у разі відмови постачальника

Якщо комунальне підприємство відмовляється скасувати необґрунтовані суми у квитанціях, вирішувати спір доведеться у судовому порядку.

Судова практика в таких справах зазвичай на боці споживачів, зазначає Дрижакова. Обов'язок оплачувати послуги виникає лише за умови їх фактичного надання або за наявності законних підстав для нарахування.

"Водночас варто враховувати, що кожна ситуація потребує індивідуального аналізу: значення мають вид комунальної послуги, дата знищення житла, наявність офіційного підтвердження руйнування та статус території", - додала юрист.

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