Юнкер: "Жорсткий" Brexit призведе до появи фізичної кордону в Ірландії

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/european_parliament)

Відповідальність за кордону в Ірландії буде повністю лежати на уряді Великобританії

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) без угоди призведе до появи фізичної кордону між республікою Ірландією і Північною Ірландією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами голови Єврокомісії, йому не подобається такий розвиток ситуації.

"Мені не подобається жорстка межа, тому що угода Страсної п'ятниці (Белфастское угоду 1998 року) повинно виконуватися у всіх частинах (острови). Ситуація в Ірландії покращилася, і ми не повинні жартувати з цим. Іноді у мене складається враження, що деякі люди забувають уроки історії, але історія (конфлікту) повернеться негайно", - заявив він.

На уточнююче запитання ведучої, чи означає це, що на острові Ірландія з'явиться жорстка межа в разі "жорсткого" Brexit, Юнкер відповів ствердно.



У той же час дипломат підкреслив, що відповідальність за такий розвиток подій буде повністю лежати на уряді Великобританії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Брюсселі готові переглянути умови угоди про Brexit. Таке рішення було ухвалене за підсумками зустрічі представників ЄС і Великобританії 20 вересня

Відзначимо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раніше заявив, що країна вийде з ЄС 31 жовтня в будь-якому випадку. В Брюсселі попередили, що в разі Brexit без угоди Великобританія повинна буде взяти на себе "повну відповідальність і серйозні наслідки, які це спричинить".