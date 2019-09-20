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Предложения Великобритании по Brexit не решают проблему ирландской границы

Новости » В мире    20.09.2019 - 22:11
Предложения Великобритании по Brexit не решают проблему ирландской границы
Иллюстративное фото (independent.co.uk)

Документ не поможет избежать жесткой границы

Предложенный Великобританией проект касательно выхода из Европейского союза (Brexit) не решает проблемы ирландской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание SkyNews.

По данным издания, документ не решает проблемы таможенного режима на границе Ирландии и Северной Ирландии, когда последняя выйдет из Европейского Союза.

Сообщается, что предложенный проект не смог решить задачу избежания "жесткой границы" между государствами, защитить их экономики и сохранить сотрудничество,
а также сохранить целостность единого рынка и место Ирландии на нем.

Напомним, ранее в ЕС потребовали, чтобы Великобритания выдвинула письменные предложения о том, как обеспечить беспрепятственный поток товаров через ирландскую границу без дорогостоящих и длительных проверок, как только Северная Ирландия покинет ЕС вместе с остальной частью Великобритании.

Кроме того, в ЕС заявили, что готовы к изучению любых таких предложений, которые отвечают всем целям решения проблемы на границе между государствами.

Также сообщалось, что в Брюсселе готовы пересмотреть условия соглашения о Brexit. Такое решение было принято по итогам встречи представителей ЕС и Великобритании 20 сентября

Отметим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября в любом случае. В Брюсселе предупредили, что в случае Brexit без сделки Великобритания должна будет взять на себя "полную ответственность и серьезные последствия, которые это повлечет".

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