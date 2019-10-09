Юнкер считает ограниченным прогресс по Brexit-соглашению

Лидеры Европейского союза (ЕС) обвинили премьера Великобритании Бориса Джонсона в продвижении неконструктивных и неопределенных идей для решения вопроса ирландской границы и отвергли британские предложения о выходе страны из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз нуждается в действенных решениях "сегодня, а не завтра".

В то же время, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "не исключает достижения соглашения относительно выхода Великобритании в ближайшие дни, однако считает прогресс ограниченным.

Тем временем британский премьер заявил, что остается "осторожно оптимистичным" относительно Brexitї-соглашения.

Напомним, как заявил председатель Европарламента Давид Сасолли, Европарламент готов дать новую отсрочку Великобритании, если она понадобится для проведения нового референдума или досрочных виборов в Объединенном королевстве.

Ранее сообщалось, что британский парламент планирует провести внеочередное заседание 19 октября, где будет решаться вопрос Brexit. Заседание пройдет после саммита ЕС, на котором должны решить будет ли сделки или нет.

Также РБК-Украина писало, что в Европарламенте не видят прогресса в переговорах по Brexit. По словам Сассоли, Джонсон дал неопределенные ответы относительно сохранения открытой границы между Ирландией (ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).