Юнкер пообещал Зеленскому поддержку Евросоюза

После публикации промежуточных результатов выборов 2019 глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Юнкера.

В частности, Юнкер поздравил Зеленского с избранием, а также выразил ему признательность за приверженность демократии и верховенству закона.

"Как президент Украины вы можете рассчитывать на поддержку ЕС на пути реформ, включая укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, поддержание макрофинансовой стабильности и реформы энергетического сектора. Мы твердо верим, что дальнейшее выполнение Соглашения об ассоциации Украины ЕС, включая зону свободной торговли, может стать важным инструментом в этом отношении. Вы также можете рассчитывать на постоянную и неизменную поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявил Юнкер.

Он также отметил, что с нетерпением ждет встречи в кратчайшие сроки.

Фото: поздравление Юнкера (twitter.com/JunckerEU)

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Зеленского с победой.

"Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении Лукашенко.

Также сегодня Зеленского поздравил канадский премьер Джастин Трюдо.