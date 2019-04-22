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Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 09:10
Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах
Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Трюдо также выразил благодарность наблюдателям от Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал в Twitter.

Отметим, по состоянию на 8:20, ЦИК обработал 90% проколов. Лидирует Владимир Зеленский, 73,18% украинцев отдали за него голоса.

"Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - говорится в сообщении.

Трюдо также выразил благодарность наблюдателям от Канады на президентских выборах в Украине.

Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах"Спасибо канадцам, которые являются наблюдателями на президентских выборах в Украине - ваша приверженность и усердная работа важны для поддержки украинской демократии", - написал премьер.

Отметим, ранее заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил, что Центральная избирательная комиссия может объявить результаты выборов шестого президента Украины до конца апреля. Радченко объяснил, что объявление официальных результатов выборов может затянуться из-за выходных по случаю весенних праздников, в частности - Пасхи (28 апреля, - ред.).

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