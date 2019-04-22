Юнкер пообіцяв Зеленському підтримку Євросоюзу

Після публікації проміжних результатів виборів 2019 глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав Володимира Зеленського з фактичним обранням на посаду президента України і пообіцяв йому підтримку Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Юнкера.

Зокрема, Юнкер привітав Зеленського з обранням, а також висловив йому вдячність за відданість демократії і верховенству закону.

"Як президент України ви можете розраховувати на підтримку ЄС на шляху реформ, включаючи зміцнення верховенства закону, боротьбу з корупцією, підтримку макрофінансової стабільності і реформи енергетичного сектора. Ми твердо віримо, що подальше виконання Угоди про асоціацію України з ЄС, включаючи зону вільної торгівлі, може стати важливим інструментом в цьому відношенні. Ви також можете розраховувати на постійну незмінну підтримку ЄС суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - заявив Юнкер.

Він також зазначив, що з нетерпінням чекає на зустріч у найкоротші терміни.

Фото: привітання Юнкера (twitter.com/JunckerEU)

Нагадаємо, раніше білоруський президент Олександр Лукашенко привітав Зеленського з перемогою.

"Підтверджую, що Білорусь завжди була й залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом", - йдеться у привітанні Лукашенка.

Також сьогодні Зеленського привітав канадський прем'єр Джастін Трюдо.