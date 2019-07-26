Юнкер отказался возобновить переговоры об условиях Brexit

Фото: Жан-Клод Юнкер (European Union 2017 - European Parliament)

Нынешний вариант договора Юнкер назвал "единственно возможным"

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном отказался возобновить переговоры об условиях Brexit. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Юнкер назвал нынешний вариант договора "лучшим и единственно возможным". При этом он заявил, что ЕС готов проанализировать предложения Джонсона на предмет их соответствия существующему соглашению.

Ранее новый британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit с Евросоюзом. При этом он отметил, что следует подготовить и вариант жесткого Brexit без заключения соглашения на случай, если ЕС откажется от переговоров.

РБК-Украина писало, что западные СМИ сообщали о намерениях Европейского союза отклонить любые попытки Лондона исключить из текста соглашения о Brexit положение о режиме так называемого "бэкстопа" - решения, что позволит Северной Ирландии оставаться в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке после Brexit.

Напомним, экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон 23 июля победил на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и стал новым премьер-министром Британии.