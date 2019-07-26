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Юнкер відмовився відновити переговори про умови Brexit

Новини » Політика    26.07.2019 - 00:19
Юнкер відмовився відновити переговори про умови Brexit
Фото: Жан-Клод Юнкер (European Union 2017 - European Parliament)

Нинішній варіант договору Юнкер назвав "єдино можливим"

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном відмовився відновити переговори про умови Brexit. Про це пише The Guardian.

Наголошується, що Юнкер назвав нинішній варіант договору "найкращим і єдино можливим". При цьому він заявив, що ЄС готовий проаналізувати пропозиції Джонсона на предмет їхньої відповідності до існуючої угоди.

Раніше новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не тільки вийде з складу Євросоюзу до 31 жовтня, але і укладе більш вигідну угоду Brexit з Євросоюзом. При цьому він зазначив, що слід підготувати і варіант жорсткого Brexit без укладення угоди на випадок, якщо ЄС відмовиться від переговорів.

РБК-Україна писало, що західні ЗМІ повідомляли про наміри Європейського союзу відхилити будь-які спроби Лондона виключити з тексту угоди про Brexit положення про режим так званого "бэкстопа" - рішення, що дозволить Північній Ірландії залишатися в митному союзі ЄС і єдиному європейському ринку після Brexit.

Нагадаємо, екс-мер Лондона і колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон 23 липня переміг на виборах лідера правлячої британської Консервативної партії і став новим прем'єр-міністром Британії.

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Новини України Жан-Клод ЮнкерBrexitборис джонсон
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