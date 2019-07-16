ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС предостерег Британию от попытки пересмотра соглашения о Brexit

Новости » Политика    16.07.2019 - 20:38
ЕС предостерег Британию от попытки пересмотра соглашения о Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кандидаты в премьеры Британии высказывались о пересмотре условий соглашения о Brexit

Брюссель предостерег британское правительство от пересмотра условий соглашения о выходе Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщили источники издания, Европейский союз отклонит любые попытки Лондона исключить из текста соглашения о Brexit положение о режиме так называемого "бэкстопа" - решения, что позволит Северной Ирландии оставаться в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке после Brexit.

Отмечается, что такие попытки кандидатов на должность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Джереми Ханта обречены на провал. Ожидается, что двусторонние переговоры по тексту соглашения могут состояться в Брюсселе в сентябре.

"Если следующий британский премьер приедет в Брюссель с таким планом (отказом от "бэкстопа" - ред.), то ему будет сказано со всей определенностью о том, что такая позиция равносильна объявлению об отсутствии соглашения", - рассказали источники в ЕС.

Напомним, ранее лидер избирательной гонки за пост премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае его победы, страна будет готова к выходу из ЕС уже до 31 октября. Он подчеркнул, что Brexit состоится с соглашением или без него.

Глава МИД Британии предупредил о досрочных выборах из-за Brexit Британия начала расследование утечки переписки посла в США
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританиясделкаBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь