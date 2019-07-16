ЕС предостерег Британию от попытки пересмотра соглашения о Brexit

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Кандидаты в премьеры Британии высказывались о пересмотре условий соглашения о Brexit

Брюссель предостерег британское правительство от пересмотра условий соглашения о выходе Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщили источники издания, Европейский союз отклонит любые попытки Лондона исключить из текста соглашения о Brexit положение о режиме так называемого "бэкстопа" - решения, что позволит Северной Ирландии оставаться в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке после Brexit.

Отмечается, что такие попытки кандидатов на должность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Джереми Ханта обречены на провал. Ожидается, что двусторонние переговоры по тексту соглашения могут состояться в Брюсселе в сентябре.

"Если следующий британский премьер приедет в Брюссель с таким планом (отказом от "бэкстопа" - ред.), то ему будет сказано со всей определенностью о том, что такая позиция равносильна объявлению об отсутствии соглашения", - рассказали источники в ЕС.

Напомним, ранее лидер избирательной гонки за пост премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае его победы, страна будет готова к выходу из ЕС уже до 31 октября. Он подчеркнул, что Brexit состоится с соглашением или без него.