Юнкер назвал "жесткий" Brexit решением Британии, а не ЕС

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил условия Brexit (выхода Великобритании из ЕС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Так, Юнкер заявил, что рассмотрит любые конкретные предложения Джонсона относительно Северной Ирландии, но "ЕС всегда будет действовать в интересах Республики Ирландия".

Президент Еврокомиссии также добавил, что ЕС сделает все возможное, чтобы избежать "жесткого" Brexit, назвав такой сценарий решению исключительно Британии, а не ЕС.

"Президент Юнкер подчеркнул, что ЕС полностью готов к сценарию без соглашения, но сделает все возможное, чтобы избежать этой ситуации", - говорится в тексте заявления.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выход Соединенного Королевства из Европейского Союза без соглашения (жесткий Brexit) все вероятнее.

РБК-Украина писало, что Джонсон может отказаться платить 37 млрд долларов отступных Евросоюза при Brexit без соглашения.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявлял, что Европейский союз не будет сотрудничать с Лондоном в вопросе выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения.