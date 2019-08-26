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Джонсон заявил о высокой вероятности Brexit без соглашения

Новости » Политика    26.08.2019 - 08:01
Джонсон заявил о высокой вероятности Brexit без соглашения
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Великобритания может отказаться выплатить ЕС компенсацию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что выход Соединенного Королевства из Европейского Союза без соглашения (жесткий Brexit) все вероятнее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Джонсона, шансы на Brexit без соглашения значительно выросли в последнее время.

Он добавил, что в вопросе выхода из Евросоюза "все зависит от наших друзей и партнеров из ЕС".

Кроме того премьер Британии считает, что случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения, Лондон не будет юридически обязан заплатить Брюсселю компенсацию в размере 39 млрд фунтов (48 млрд долларов), как это предусмотрено в договоре о Brexit согласованном ЕС с правительством экс-премьера Британии Терезы Мэй.

Он также назвал проект соглашения о выходе из ЕС, выработанный совместно с Евросоюзом его предшественницей Тэрезой Мэй, "мертвым".

В свою очередь президент Европейского совета Дональд Туск заявил британскому премьер-министру, что ЕС открыт для альтернатив, в частности в отношении Ирландии, но они должны быть "реалистичными".

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях саммита G7 пообещал "очень большую" торговую сделку после Brexit.

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