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Британия может отказаться платить ЕС 37 млрд долларов при "жестком" Brexit

Новости » Политика    25.08.2019 - 05:54
Британия может отказаться платить ЕС 37 млрд долларов при "жестком" Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Сумма отступных может быть сокращена с 39 млрд до 9 млрд фунтов стерлингов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может отказаться платить 37 млрд долларов отступных Евросоюзу при Brexit без сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Mail on Sunday.

Отмечается, что Джонсон собирается предупредить об этом европейских лидеров на саммите G7.

По данным газеты, согласованная с Брюсселем правительством бывшего премьер-министра Терезы Мэй сумма отступных может быть сокращена с 39 млрд фунтов стерлингов (47,7 млрд долларов) до 9 млрд фунтов (11 млрд долларов). Причина - отсутствие компромисса в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит юридические консультации для того, чтобы приостановить работу парламента страны на пять недель. СМИ считают, что этот шаг является попыткой остановить законодателей от принудительного продления срока действия Brexit.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявлял, что Европейский союз не будет сотрудничать с Лондоном в вопросе выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения.

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