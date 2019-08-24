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ЕС не будет сотрудничать с Британией по Brexit без соглашения, - Туск

Новости » Политика    24.08.2019 - 16:54
ЕС не будет сотрудничать с Британией по Brexit без соглашения, - Туск
Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Туск надеется, что Джонсон не станет отказываться от соглашения о Brexit

Европейский союз не будет сотрудничать с Лондоном в вопросе выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции перед саммитом G7 во Франции, передает Reuters.

Туск отметил, что Борис Джонсон будет уже третьим премьер-министром Британии, с которым он будет обсуждать Brexit. Он также выразил надежду, что глава британского правительства не войдет в мировую историю как "мистер без соглашения".

"Евросоюз всегда был открыт для сотрудничества, когда Дэвид Кэмерон хотел избежать Brexit, когда Тереза Мэй хотела избежать Brexit без соглашения, и мы также будем готовы сейчас провести серьезные переговоры с премьер-министром Джонсоном. Единственное, с чем я не буду работать, это Brexit без соглашения. И я все еще надеюсь, что премьер-министр Джонсон не захочет войти в историю как "мистер без соглашения", - заявил глава Европейского совета.

Также политик добавил, что Евросоюз готов выслушать все идеи британского правительства, которые Лондон захочет положить на стол переговоров.

"Мы готовы выслушать идеи, которые являются рабочими, реалистичными и приемлемыми для всех государств-членов, включая Ирландию, если и когда правительство Британии готов будет положить их на стол переговоров", - отметил Туск.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Туск отказал главе британского правительства Борису Джонсону в изменении условий соглашения о выходе Британии из Европейского союза. Так, глава Европейского совета стал на защиту пункта о сохранении режима свободной торговли между Ирландией и Северной Ирландией, против которого выступает Джонсон.

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