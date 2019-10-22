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Юнкер назвав Brexit "марною тратою часу"

Новини » Політика    22.10.2019 - 11:54
Юнкер назвав Brexit "марною тратою часу"
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/eu2018bg)

Юнкера поскаржився, що на Brexit пішла значна частина його п'ятирічного строку

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вважає історію з виходом Британії з Євросоюзу (Brexit) "марною тратою часу", яка забрала значну частину його п'ятирічного строку. Про це він заявив на асамблеї в Страсбурзі, передає Reuters.

Юнкер зазначив, що Brexit був "марною тратою часу і енергії" і дратував його, так як через вихід Британії з ЄС недостатньо було зроблено для покращення життя громадян країн Євросоюзу. Він також зазначив, що схвалить угоду про Brexit тільки після того, як вона буде схвалена британським парламентом.

"Зараз нам потрібно дуже уважно стежити за подіями в Вестмінстері. Але неможливо уявити, що Європейський парламент ратифікує угоду до того, як це зробить Вестмінстер. Спочатку Лондон, а потім Брюссель і Страсбург", - підкреслив Юнкер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Британії представив парламенту новий законопроект про Brexit. Один з пунктів скасовує необхідність проводити окреме голосування в парламенті для затвердження угоди з ЄС.

У той же час, як відомо, Великобританія готується до Brexit без угоди.

Спікер парламенту Великобританії заблокував голосування щодо Brexit
Новини України ВеликобританияЖан-Клод ЮнкерBrexit
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