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Юнкер: ЕС больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit

Новости » Политика    03.04.2019 - 15:59
Юнкер: ЕС больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

ЕС не предоставит отсрочек по Brexit, если сделка не будет одобрена к 12 апреля

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit, если сделка не будет одобрена к 12 апреля. Об этом сообщает заступник главы пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева в Twitter.

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки выхода страны из Евросоюза.

"12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет", - сказал Юнкер .

Юнкер: ЕС больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit

Напомним, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. В связи с провалом уже третьего голосования Дональд Туск созвал внеочередной совет Европейского Союза на 10 апреля.

Добавим, в Лондоне тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест у парламента в Лондоне из-за задержки Brexit. Правоохранители задержали пятерых участников акции протеста. Двух участников "Марша в пользу выхода" задержали за применение насилия, одного - за нападение на полицейского, еще одного - за употребление алкоголя и нарушение общественного порядка.

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