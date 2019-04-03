Юнкер: ЄС більше не надасть коротких відстрочок по Brexit

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

ЄС не надасть відстрочок по Brexit, якщо угода не буде схвалена до 12 квітня

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС більше не надасть коротких відстрочок по Brexit, якщо угода не буде схвалена до 12 квітня. Про це повідомляє заступник голови прес-служби Єврокомісії Міна Андрєєва в Twitter.

Вчора прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила про необхідність нової відстрочки виходу країни з Євросоюзу.

"12 квітня є крайнім терміном для затвердження Палатою громад угоди про вихід. Якщо цього не станеться до цього часу, то ніякої короткої відстрочки більше не буде", - сказав Юнкер.

У свою чергу, офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Шінасі написав в Twitter, що зробить все, щоб угода з Британією була.

"На наступному тижні ми послухаємо Терезу Мей і вирішимо, що робити. Я буду працювати до останнього, щоб уникнути" відсутності угоди ", яку підтримують тільки ті, хто хоче, щоб ЄС і Великобританія були слабкими", - написав він.

Нагадаємо, британський парламент в третій раз відхилив угоду про вихід Британії з складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286. У зв'язку з провалом вже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду Європейського Союзу на 10 квітня.

Додамо, у Лондоні тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затриму Brexit. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників акції протесту. Двох учасників "Маршу на користь виходу" затримали за застосування насильства, одного - за напад на поліцейського, ще одного - за вживання алкоголю і порушення громадського порядку.