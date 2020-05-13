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В ООН назвали число жителей планеты, которых затронет голод из-за пандемии

Новости » Общество     13.05.2020 - 06:42
В ООН назвали число жителей планеты, которых затронет голод из-за пандемии
Иллюстративное фото (shutterstock_1206249046)

Столкнуться с сильным голодом может четверть миллиарда человек

Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), из-за пандемии коронавируса множество людей пострадает также от голода из-за гуманитарной катастрофы. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает прес-центр ВПП.

Согласно последним рассчетам, четверть миллиарда жителей планеты уже в этом, 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID19.

"В настоящее время ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах.

Отметим, ранее директор Программы Дэвид Бизли заявлял, что нынешняя пандемия коронавируса может привести к голоду "библейских масштабов".

Теги Новости Украины голод
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