ЮНІСЕФ прогнозує значне зростання бідності в Україні

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За менш загрозливим сценарієм кількість українців, які живуть у бідності, може збільшитися на 6,3 млн осіб, включно з 1,4 млн дітей

У результаті пандемії коронавірусу в Україні значно зросте рівень бідності. Фахівці ЮНІСЕФ спрогнозували два сценарії розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт організації.

Керуючись останніми макропрогнозами Кабінету міністрів України, спеціалісти ЮНІСЕФ визначили менш загрозливий і більш загрозливий сценарій. Згідно з першим варіантом розвитку подій, рівень бідності в Україні за абсолютним критерієм зросте з 27,2% до 43,6%. Більш загрозливий сценарій передбачає зростання до 50,8%.

"Вплив на бідність дітей, за оцінками, буде ще відчутнішим: за менш загрозливим сценарієм рівень бідності дітей за абсолютним критерієм, очікується, зросте з 32,9% до 51,3%, а за більш загрозливим сценарієм - до 58,5%", - зазначили у ЮНІСЕФ.

У чисельній відповідності за менш загрозливим сценарієм кількість українців, які живуть у бідності, може збільшитися на 6,3 млн осіб, включно з 1,4 млн дітей, тоді як за більш загрозливим сценарієм цей показник збільшиться на 9 млн, включно з 1,8 млн дітей.

"У випадку більш загрозливого сценарію досягнення України щодо зменшення бідності з часів кризи 2015 року можуть бути нівельовані: Україна у цій сфері буде відкинута назад щонайменше на 3 роки", - наголосили у ЮНІСЕФ.

У зв'язку з критичним зростанням дитячої бідності і незахищеності сімей, ЮНІСЕФ закликає президента, парламент, уряд і місцеву владу вжити термінових ефективних заходів соціального захисту для пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу.

Згідно аналізу Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), чверть мільярда жителів планети у 2020 році можуть зіткнутися з сильним голодом через наслідки COVID-19. Раніше у МВФ заявили, що через пандемію коронавірусу рівень життя знизиться в 170 країнах.

Програма розвитку ООН, Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ і МОЗ готують для України два плани допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Автор: Роман Калиниченко