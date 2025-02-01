В ЮНЕСКО засудили ракетний обстріл Росією історичного центру Одеси

Вчора ввечері, 31 січня, Російська Федерація завдала ракетного удару по історичному центру Одеси, пошкодивши культурні будівлі. В ЮНЕСКО вже відреагували за засудили обстріл росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку UNESKO Ukraine.

"ЮНЕСКО засуджує ракетний обстріл об’єкту Всесвітньої спадщини, історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенцій ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.

В опублікованому дописі зазначено, що ці повторювані атаки мають припинитися і що необхідно дотримуватися міжнародного права.

"Наша команда вже працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування", - додається у дописі на Facebook.

Також на сторінці поінформували, що найближчим часом ЮНЕСКО направить місію.