В ЮНЕСКО осудили ракетный обстрел Россией исторического центра Одессы

Фото: в Одессе повреждены два культурных здания, которые находятся под охраной Конвенций ЮНЕСКО (t.me/truonline)

Вчера вечером, 31 января, Российская Федерация нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы, повредив культурные здания. В ЮНЕСКО уже отреагировали за осудили обстрел россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу UNESKO Ukraine.

"ЮНЕСКО осуждает ракетный обстрел объекта Всемирного наследия, исторического центра Одессы прошлой ночью, повлекший серьезные повреждения по меньшей мере двух культурных зданий, находящихся под охраной Конвенции ЮНЕСКО", - говорится в сообщении. В опубликованном сообщении указано, что эти повторяющиеся атаки должны прекратиться и что необходимо соблюдать международное право. "Наша команда уже работает над оперативной документацией нанесенного ущерба и совместно с украинскими властями определяет первоочередные меры реагирования", - добавляется в сообщении на Facebook. Также на странице проинформировали, что в ближайшее время ЮНЕСКО направит миссию.