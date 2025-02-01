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В ЮНЕСКО осудили ракетный обстрел Россией исторического центра Одессы

Суббота 01 февраля 2025 18:43
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В ЮНЕСКО осудили ракетный обстрел Россией исторического центра Одессы Фото: в Одессе повреждены два культурных здания, которые находятся под охраной Конвенций ЮНЕСКО (t.me/truonline)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера вечером, 31 января, Российская Федерация нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы, повредив культурные здания. В ЮНЕСКО уже отреагировали за осудили обстрел россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу UNESKO Ukraine.

"ЮНЕСКО осуждает ракетный обстрел объекта Всемирного наследия, исторического центра Одессы прошлой ночью, повлекший серьезные повреждения по меньшей мере двух культурных зданий, находящихся под охраной Конвенции ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

В опубликованном сообщении указано, что эти повторяющиеся атаки должны прекратиться и что необходимо соблюдать международное право.

"Наша команда уже работает над оперативной документацией нанесенного ущерба и совместно с украинскими властями определяет первоочередные меры реагирования", - добавляется в сообщении на Facebook.

Также на странице проинформировали, что в ближайшее время ЮНЕСКО направит миссию.

Обстрел Одессы

Напомним, сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате вчерашней атаки РФ, в городе было повреждено около 15-ти памятников культурного наследия.

Самым ценным среди поврежденных зданий является Филармония (Новая Биржа), которая с 2023 года находится под усиленной защитой ЮНЕСКО.

Так известно, что из-за ракетной атаки пострадали семь человек. Подробнее о о повреждениях исторических зданий - читайте в материале РБК-Украина.

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