Удар по історичному центру Одеси: пошкоджено близько 15 пам'яток

В Одесі внаслідок обстрілу центру міста пошкоджено близько 15 пам’яток. Історичний центр Одеси внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.

Значних руйнувань, масштаб яких ще не встановлено, зазнала будівля готелю "Брістоль". Як зазначив мер, це одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста.

"Внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі. Різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини", - повідомив Труханов.

Основні пошкодження - вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення Філармонія (Нова Біржа) та Будинок Вучині (вул. Італійська, 19), а також два музеї - Музей західного та східного мистецтва та філія Літературного музею (Будинок Сікара).

Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".

За словами Труханова, найціннішою серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). З 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Фото: в Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток (t.me/truonline)