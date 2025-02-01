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Удар по історичному центру Одеси: пошкоджено близько 15 пам'яток

Одеса, Субота 01 лютого 2025 12:15
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Удар по історичному центру Одеси: пошкоджено близько 15 пам'яток Фото: в Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток (t.me/truonline)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі внаслідок обстрілу центру міста пошкоджено близько 15 пам’яток. Історичний центр Одеси внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.

Значних руйнувань, масштаб яких ще не встановлено, зазнала будівля готелю "Брістоль". Як зазначив мер, це одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста.

"Внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі. Різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини", - повідомив Труханов.

Основні пошкодження - вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення Філармонія (Нова Біржа) та Будинок Вучині (вул. Італійська, 19), а також два музеї - Музей західного та східного мистецтва та філія Літературного музею (Будинок Сікара).

Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".

За словами Труханова, найціннішою серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). З 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Фото: в Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток (t.me/truonline)

Обстріл центру Одеси

Ввечері 31 січня російські окупанти вдарили по історичному центру Одеси ракетами. Попередньо, росіяни використали балістичні ракети типу "Іскандер".

Місцева влада повідомила про велику кількість пошкоджень і руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО. Зокрема, був пошкоджений відомий готель "Брістоль"

Внаслідок ракетної атаки постраждали семеро осіб. Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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