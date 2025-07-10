Юна й віддана: що відомо про поліцейську, яка загинула під час ворожої атаки на Київ

Нагадаємо, в ніч на четвер, 10 липня, країна-агресор здійснила чергову масовану атаку на Київ та Київську область. У напрямку столиці ворожі війська запустили ударні БпЛА типу Shahed, а також балістичні й крилаті ракети.

Згідно з інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, в результаті обстрілу Києва загинули двоє людей - 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції. Відомо про щонайменше 22 постраждалих.

Читайте й дивіться також, як виглядав Київ після ворожої атаки цієї ночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.