У Києві під час обстрілу загинула поліцейська, - глава МВС

В результаті обстрілу Києва сьогодні вночі, 10 липня, загинула 68-річна мешканка столиці, а також 22-річна капрал поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура. У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену", - зазначив Клименко.

За його словами, більше десятка людей поранені, і, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків – поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.

"На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби. У розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів задіяно близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків", - додав міністр внутрішніх справ.

Він також підкреслив, що поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину РФ, допомагають евакуйовувати людей.