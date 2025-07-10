Київ після атаки: вигорілі квартири, дим і уламки - репортаж із місця подій (фото, відео)
Російські війська в ніч на 10 липня атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок чого є жертви та постраждалі, спалахнули пожежі, місто огорнуло димом.
РБК-Україна в репортажі показує наслідки російської атаки на столицю.
Головне:
- Київ перебував під атакою дронів та ракет.
- За останніми даними в місті 16 постраждалих. 2 загиблих, серед них - поліцейська.
- Всього є наслідки у 8 районах. Найгірші - в Шевченківському.
- Через пожежі місто затягнуло димом. Влада закликає зачинити вікна.
Як відомо, у 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.
Йдеться про руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Соломʼянському та Шевченківському районах.
Загалом в місті пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, СТО, гаражний кооператив, транспортні засоби, приміщення торгівельного центру, дорожнє полотно та трамвайні колії.
Найбільше в Києві внаслідок комбінованої ворожої атаки постраждав саме Шевченківський район.
Там пошкоджено житлові багатоповерхівки у Шевченківському районі. На останньому поверсі спалахнули квартири, рятувальники пожежу вже загасили.
Окрім будинків там горіли офісні будівлі. На дахах, балконах, технічних поверхах виникли загоряння.
Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій та показує наслідки російського терору.
Зазначимо, що зараз у Шевченківському районі, як і в Подільському розгорнули штаби для допомоги постраждалим.
Фото: в місті перекрито кілька вулиць, переважно в Шевченківському районі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вже відомо, що в останньому внаслідок атаки є двоє загиблих. Це 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.
Також місцева влада вже повідомила, у Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.
Щодо постраждалих, то, за останніми даними, їх у столиці 16.
Тим часом у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали у дворі одного з житлових будинків.
Падали уламки і в Солом’янському районі, там пожежі охопили адміністративні та складські будівлі. В одній із будівель досі триває ліквідація наслідків обстрілу.
Крім того, у Голосіївському районі горів вантажний автомобіль.
Загалом через пожежі, які виникли внаслідок обстрілу, Київ затягнуло димом, тому місцевих жителів просять не виходити на вулицю без потреби та зачинити вікна.
Наразі в місті для розбору завалів та ліквідації наслідків обстрілів залучили близько 400 рятувальників і 90 одиниць техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків.
Нагадаємо, що російські війська лишень вчора масовано атакували Луцьк, на місто ворог запустив 5 ракет та 50 дронів. У місті спалахнули пожежі, однак обійшлося без жертв та постраждалих.
До того ж Київ перед атакою цієї ночі переживав масований обстріл 4 липня. Тоді окупанти застосували в повітряному нападі понад півтисячі дронів і ракет. Більшість з них полетіли саме на столицю. Постраждали понад 20 людей, троє загинули.
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